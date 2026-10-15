Genossen im Jammertal

Unter Willy Brandt und Helmut Schmidt auf deutscher Seite und Bruno Kreisky auf der österreichischen Seite war die Sozialdemokratie die wohl prägendste Kraft der europäischen Politik der 70er- und frühen 80er-Jahre. Heute muss sie in den Umfragen um die Zweistelligkeit kämpfen, kann ihren Daseinszweck nicht mehr definieren und ist auf einen letzten Rest an Kernwählern geschrumpft.