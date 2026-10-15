Genossen im Jammertal

Die Misere der heimischen Sozialdemokratie ist indessen wohl jedem politisch auch nur einigermaßen interessierten Österreicher bekannt. Wobei vor allem die einigermaßen jämmerliche personelle Aufstellung der Parteispitze, sowohl der bisherigen als auch der künftig geplanten, ins Auge sticht.
Aber zu glauben, dass das ein speziell österreichisches Phänomen ist, wäre ein Irrtum. Die deutsche Schwesterpartei, die ebenfalls mitregierende SPD, scheint in noch desaströserem Zustand zu sein.
EINERSEITS gilt für die SPD, für die Partei eines Willy Brandt und eines Helmut Schmidt, ebenso wie für unsere alte Tante SPÖ, dass sie auf eine verdienstvolle und ehrwürdige Traditions zurückblicken kann.
ANDERERSEITS scheint ihr aktuelles Führungs-Duo, der in Berlin als Vizekanzler amtierende Lars Klingbeil und die nun zurückgetretene Bärbel Bas, über ähnlich beeindruckendes Charisma und ähnliche politische Professionalität zu verfügen wie unser Vizekanzler Andreas Babler und dessen Klubobmann Philip Kucher.
Unter Willy Brandt und Helmut Schmidt auf deutscher Seite und Bruno Kreisky auf der österreichischen Seite war die Sozialdemokratie die wohl prägendste Kraft der europäischen Politik der 70er- und frühen 80er-Jahre. Heute muss sie in den Umfragen um die Zweistelligkeit kämpfen, kann ihren Daseinszweck nicht mehr definieren und ist auf einen letzten Rest an Kernwählern geschrumpft.
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