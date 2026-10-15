YouTube führt Kennzeichnung für KI-Musik ein

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify unterdessen führte im August die Kennzeichnung von Künstlerprofilen als „AI Persona“ ein. Dabei können entweder die Menschen hinter der Musik selbst angeben, dass KI im Spiel ist – oder Spotify wird selbst einen Hinweis platzieren, wenn sich in Profilen von Künstlicher Intelligenz generierte Porträts finden. Apple verlangt von Musikpartnern laut Medienberichten, Songs mit Künstlicher Intelligenz entsprechend zu kennzeichnen, damit dies auch den Nutzern angezeigt werden kann.