YouTube führt Kennzeichnung für KI-Musik ein

YouTube will künftig von Künstlicher Intelligenz erstellte Songs kennzeichnen. Die Hinweise werden zunächst im Musikdienst der Videoplattform eingeführt und sollen auch auf die Haupt-App ausgeweitet werden, wie die Google-Tochter ankündigte.
Nutzer sollen demnach darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein Titel mit KI verändert oder komplett mithilfe der Technologie erstellt wurde. YouTube folgt damit dem Vorgehen der Musikstreaming-Rivalen Spotify und Apple. Alle haben dabei allerdings etwas unterschiedliche Ansätze. Die Google-Plattform werde auf Informationen von Musikpartnern sowie eigene Erkennungstsechnologie zurückgreifen, um Songs mit einem erheblichen KI-Anteil zu identifizieren, hieß es.
Der Musikstreaming-Marktführer Spotify unterdessen führte im August die Kennzeichnung von Künstlerprofilen als „AI Persona“ ein. Dabei können entweder die Menschen hinter der Musik selbst angeben, dass KI im Spiel ist – oder Spotify wird selbst einen Hinweis platzieren, wenn sich in Profilen von Künstlicher Intelligenz generierte Porträts finden. Apple verlangt von Musikpartnern laut Medienberichten, Songs mit Künstlicher Intelligenz entsprechend zu kennzeichnen, damit dies auch den Nutzern angezeigt werden kann.
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