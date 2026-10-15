Legendärer Dänemark-Trainer „Bosse“ gestorben

Bis 2010 an der Seitenlinie

Auf Vereinsebene betreute Johansson mehrere Teams in seinem Heimatland, Norwegen, Finnland, Dänemark und Griechenland. Mit Silkeborg IF gewann er 1994 die dänische Meisterschaft, in Schweden führte er Öster IF zweimal zum Titel. Bis Ende 2010 stand der frühere Profi an der Seitenlinie, zuletzt als Co-Trainer des kleinen schwedischen Vereins Atvidabergs FF.