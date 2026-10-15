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Legendärer Dänemark-Trainer „Bosse“ gestorben

Fußball International
15.10.2026 11:36
Bo Johansson (r.) mit Keeper-Legende Peter Schmeichel bei der WM 1998
Bo Johansson (r.) mit Keeper-Legende Peter Schmeichel bei der WM 1998(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der frühere dänische Nationaltrainer Bo Johansson ist tot. Der Schwede mit dem Spitznamen „Bosse“ starb im Alter von 83 Jahren, wie der Sender TV2 unter Berufung auf Johanssons Familie berichtete.

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Er hatte die Dänen von 1996 bis 2000 trainiert und zur WM 1998 in Frankreich und zur EM 2000 in den Niederlanden und Belgien geführt. Das Aus im Viertelfinale 1998 gegen Brasilien ist bis heute das beste WM-Resultat der Dänen.

(Bild: AFP)

Bis 2010 an der Seitenlinie
Auf Vereinsebene betreute Johansson mehrere Teams in seinem Heimatland, Norwegen, Finnland, Dänemark und Griechenland. Mit Silkeborg IF gewann er 1994 die dänische Meisterschaft, in Schweden führte er Öster IF zweimal zum Titel. Bis Ende 2010 stand der frühere Profi an der Seitenlinie, zuletzt als Co-Trainer des kleinen schwedischen Vereins Atvidabergs FF.

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