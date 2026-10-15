Behörde erklärt falschen Papa zu Vater von Baby

Am 26. September erblickt die kleine Mane in der Klinik Ottakring gesund und munter das Licht der Welt. Die Eltern sind überglücklich. Doch als das Paar Anfang Oktober zum Standesamt im 16. Bezirk geht, um die Vaterschaft und die gemeinsame Obsorge einzutragen, erleben sie eine Überraschung.