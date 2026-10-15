Downhill-Shootingstar mit Horror-Crash in Kanada

Rennen am Freitag

Doch nur Sekunden nach dem Crash erfolgte bereits das Aufatmen. Frener stand auf, riss die Arme in die Höhe, jubelte und signalisierte, dass ihr wohl nichts Gröberes passiert ist. Der Jubel beim Publikum: groß! Bleibt abzuwarten, wie fit die Vorarlbergerin für das Rennen am Freitagabend (MESZ). Fakt ist aber: Allein mit dem spektakulären Abflug hat sie dem Event schon ein wenig ihren Stempel aufgedrückt.