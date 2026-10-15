ÖFB-Legionär: Bittere Degradierung beim Derby

Brisant außerdem: Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen soll sich sein Vertrag um ein Jahr verlängern. In diesem Fall dürfte es für Stöger umso schwerer werden, auf Spielzeit zu kommen – denn wie es scheint, plant der Klub nicht weiter mit dem ÖFB-Kicker, der zu den Großverdienern im Kader zählt.