Tennis-Paukenschlag! Alcaraz schlägt in Wien auf

Es folgten weitere Rekorde: Unter anderem wurde er nach Siegen in Wimbledon (2023) und Paris (2024) zum jüngsten Spieler, der auf allen drei Belägen einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Mit dem Sieg bei den Australian Open in diesem Jahr gelang es Alcaraz als jüngstem Profi überhaupt einen Karriere-Grand-Slam zu vollenden.