Tennis-Paukenschlag! Alcaraz schlägt in Wien auf

Das Turnier in Wien ist um einen Tennis-Star reicher! Wie am Donnerstag bestätigt wurde, wird Carlos Alcaraz an den Erste Bank Open (26. Oktober bis 1. November) teilnehmen. Nach der Absage von Jannik Sinner eine erfreuliche Nachricht für alle Tennis-Fans!
Der Spanier, nach einer langwierigen Verletzungspause zurück auf der Jagd nach der Spitzenposition der Tennis-Welt, wird in Wien an den Start gehen und sorgt damit für ein noch hochkarätigeres Teilnehmerfeld.
Denn trotz der verletzungsbedingten Absage von Titelverteidiger Sinner sind etwa auch die bald neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste Alexander Zverev, Daniil Medwedew, Flavio Cobolli und Frances Tiafoe am Start.
Unfassbare Karriere mit 23
Mit Alcaraz, der erstmals seit 2021 nach Wien zurückkehrt, erhält das Turnier zusätzlich Glanz. Der 23-Jährige hat bereits sieben Grand-Slam-Titel erobert und kürte sich mit dem Sieg bei den US Open 2022 zur jüngsten Nummer eins der Tennis-Weltrangliste aller Zeiten.
Es folgten weitere Rekorde: Unter anderem wurde er nach Siegen in Wimbledon (2023) und Paris (2024) zum jüngsten Spieler, der auf allen drei Belägen einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Mit dem Sieg bei den Australian Open in diesem Jahr gelang es Alcaraz als jüngstem Profi überhaupt einen Karriere-Grand-Slam zu vollenden.
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