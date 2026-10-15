Metropole im Chaos
Starkregen setzt Istanbul unter Wasser: Zwei Tote
In Istanbul haben schwere Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt: Zwei Menschen starben in den Fluten. Menschen wurden in Gebäuden eingeschlossen, Einsatzkräfte mussten Such- und Rettungsmaßnahmen durchführen.
Eine 34-jährige Person ist im Stadtteil Sariyer auf der europäischen Seite der Stadt beim Versuch gestorben, eine überschwemmte Straße zu überqueren, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Nachdem sie gestürzt war, konnte sie sich selber nicht aus der Wasserlache befreien, Passanten kamen zu Hilfe, jedoch starb sie anschließend im Krankenhaus. Bereits am Abend war ein 14-Jähriger gestorben, nachdem ihn ein Stromschlag in einer Lacke getroffen hatte.
In Videos sind die Ausmaße de Überschwemmungen deutlich zu sehen:
Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht
Ebenfalls in Sariyer retteten Teams von der Unterwasserrettung, dem Katastrophenschutz, der Feuerwehr, der Küstenwache und dem Ordnungsamt in ihrem Geschäft eingeschlossene Personen. Sie wurden mit Baumaschinen aus ihren Räumlichkeiten evakuiert, einige Mitarbeiter wurden mit Booten in Sicherheit gebracht.
Anhaltender Regen vorausgesagt
Der türkische staatliche Wetterdienst sagte anhaltenden Regen und Gewitter für Donnerstag voraus. Der Gouverneur von Istanbul hatte bereits am Mittwoch den Präsenzunterricht in den Schulen ausgesetzt.
In einigen Bezirken auf der europäischen Seite fielen Strom und Wasser aus oder der Strom wurde abgestellt. Dies hielt bis zum Morgen an. Die zeitweise eingeschränkten U-Bahnen und Straßenbahnen haben den Betrieb wieder aufgenommen. Im Stadtteil Kagithane wurde eine Moschee überflutet, ebenso wie die umliegenden Gebäude, nachdem der naheliegende Kagithane-Bach über die Ufer getreten war.
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