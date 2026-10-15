Musk an Selenskyj: „Es ist Zeit, zu gehen“

„Das Massaker geht weiter. Es ist Zeit für Selenskyj, zu gehen“, schrieb der Multimilliardär am Donnerstag in seinem Onlinedienst X. Selenskyj hatte Musk am Mittwoch aufgefordert, den Satelliten-Kommunikationsdienst Starlink in der Ukraine vor dem Hintergrund russischer Angriffe wiederherzustellen, nachdem der Betrieb in der Nacht zuvor offenbar stark eingeschränkt gewesen war. „Wenn die Angriffe weitergehen und Starlink nicht funktioniert, werden natürlich Menschen sterben“, sagte Selenskyj. Kurz darauf meldete das ukrainische Verteidigungsministerium eine Verbesserung der Verbindungen.