Frau (44) springt von Kreuzfahrtschiff – überlebt

Frau nur „leicht unterkühlt“

Die Küstenwache brachte sie in den Hafen von Katakolo, von wo aus sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben von Passagieren teilte der Kapitän der „Odyssey of the Seas“ mit, die Frau habe eine leichte Unterkühlung, ansonsten gehe es ihr körperlich gut. Die örtliche Staatsanwaltschaft ordnete nach Angaben der Küstenwache eine psychiatrische Begutachtung an.