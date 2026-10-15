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20 Stunden im Meer

Frau (44) springt von Kreuzfahrtschiff – überlebt

Ausland
15.10.2026 11:03
Ein Video der griechischen Küstenwache zeigt die Rettung der Frau.
Ein Video der griechischen Küstenwache zeigt die Rettung der Frau.(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten auf dem Mittelmeer ist eine 44-Jährige von einem Kreuzfahrtschiff ins Wasser gesprungen. Sie trieb 20 Stunden lang im Meer, bis sie schließlich gerettet wurde. Warum sie über Bord ging, ist bislang nicht bekannt.

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Medienberichten zufolge soll die Frau am 9. Oktober von einem Kreuzfahrtschiff ins Ionische Meer vor Griechenland gesprungen sein. Nachdem ihr Verschwinden bemerkt wurde und man die Küstenwache informiert hatte, wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Mehrere Rettungsboote und Schiffe sowie ein Hubschrauber der griechischen Luftwaffe waren an der Suche beteiligt. Auch das Kreuzfahrtschiff selbst suchte nach der Vermissten. Rund 20 Stunden nach ihrem Sprung wurde die 44-Jährige gefunden. Die Küstenwache veröffentlichte ein Video, das die Rettung der Frau zeigt.

In der Morgendämmerung wurde der 44-Jährigen das rettende Seil zugeworfen:

Die Frau trieb 20 Stunden lang in einem Rettungsring.
Die Frau trieb 20 Stunden lang in einem Rettungsring.(Bild: Screenshot/@HellenicCoastguard, Krone KREATIV)

Frau nur „leicht unterkühlt“
Die Küstenwache brachte sie in den Hafen von Katakolo, von wo aus sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben von Passagieren teilte der Kapitän der „Odyssey of the Seas“ mit, die Frau habe eine leichte Unterkühlung, ansonsten gehe es ihr körperlich gut. Die örtliche Staatsanwaltschaft ordnete nach Angaben der Küstenwache eine psychiatrische Begutachtung an.

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„Begründung“ für Sprung überrascht
Die Erklärung, die die Frau ihren Rettern für ihren Sprung über Bord gab, wirft Fragen auf. Sie habe schlicht „von Bord gehen“ wollen, berichtet ein Sprecher der griechischen Küstenwache am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Was genau die 44-Jährige damit meint und warum sie dafür ins Meer springt, ist bislang unklar.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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