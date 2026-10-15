20 Stunden im Meer
Frau (44) springt von Kreuzfahrtschiff – überlebt
Mitten auf dem Mittelmeer ist eine 44-Jährige von einem Kreuzfahrtschiff ins Wasser gesprungen. Sie trieb 20 Stunden lang im Meer, bis sie schließlich gerettet wurde. Warum sie über Bord ging, ist bislang nicht bekannt.
Medienberichten zufolge soll die Frau am 9. Oktober von einem Kreuzfahrtschiff ins Ionische Meer vor Griechenland gesprungen sein. Nachdem ihr Verschwinden bemerkt wurde und man die Küstenwache informiert hatte, wurde eine Suchaktion eingeleitet.
Mehrere Rettungsboote und Schiffe sowie ein Hubschrauber der griechischen Luftwaffe waren an der Suche beteiligt. Auch das Kreuzfahrtschiff selbst suchte nach der Vermissten. Rund 20 Stunden nach ihrem Sprung wurde die 44-Jährige gefunden. Die Küstenwache veröffentlichte ein Video, das die Rettung der Frau zeigt.
In der Morgendämmerung wurde der 44-Jährigen das rettende Seil zugeworfen:
Frau nur „leicht unterkühlt“
Die Küstenwache brachte sie in den Hafen von Katakolo, von wo aus sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben von Passagieren teilte der Kapitän der „Odyssey of the Seas“ mit, die Frau habe eine leichte Unterkühlung, ansonsten gehe es ihr körperlich gut. Die örtliche Staatsanwaltschaft ordnete nach Angaben der Küstenwache eine psychiatrische Begutachtung an.
„Begründung“ für Sprung überrascht
Die Erklärung, die die Frau ihren Rettern für ihren Sprung über Bord gab, wirft Fragen auf. Sie habe schlicht „von Bord gehen“ wollen, berichtet ein Sprecher der griechischen Küstenwache am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Was genau die 44-Jährige damit meint und warum sie dafür ins Meer springt, ist bislang unklar.
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