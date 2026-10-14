Trump postet KI-Video nach tödlichem Tigerangriff

US-Präsident empört mit KI-Video

US-Präsident machte sich offenbar nichts aus der Bitte der Angehörigen und teilte das Video des Angriffs auf Truth Social. Dazu schrieb er: „Leg dich niemals mit der Natur an!“ Doch damit nicht genug. Wenig später postete er ein KI-generiertes Video, in dem er mit einem Tiger ringt.