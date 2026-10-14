Trump postet KI-Video nach tödlichem Tigerangriff

Ein 23-Jähriger starb zuletzt nach einem Tigerangriff in England. Obwohl die Familie des Opfers darum bat, das Video nicht zu verbreiten, teilte US-Präsident Donald Trump den Clip. Dann setzte er mit einem skurrilen KI-Video noch einen drauf.
Am 10. Oktober kam es in dem Zoo Yorkshire Wildlife Park im Norden Englands zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein 23-jähriger Mann über die Absperrung eines Tigergeheges kletterte. Er wurde von einem Tiger mehrmals angegriffen. Der junge Mann erlag noch im Zoo seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.
Junger Mann war psychisch krank
Der 23-Jährige soll an einer psychischen Krankheit gelitten haben, wie seine Familie laut BBC mitteilte. Inwiefern seine Krankheit mit dem Vorfall in Verbindung stand, ist bislang nicht klar.
Zur Wahrung ihrer Privatsphäre bat die Familie um Zurückhaltung. „Die Veröffentlichung und Verbreitung zutiefst beleidigender Medieninhalte“ bereitet ihnen in einer „ohnehin schon äußerst schwierigen Zeit“ großen Kummer, hieß es in Medienberichten.
US-Präsident empört mit KI-Video
US-Präsident machte sich offenbar nichts aus der Bitte der Angehörigen und teilte das Video des Angriffs auf Truth Social. Dazu schrieb er: „Leg dich niemals mit der Natur an!“ Doch damit nicht genug. Wenig später postete er ein KI-generiertes Video, in dem er mit einem Tiger ringt.
Am Ende des Clips umarmt er das Raubtier. Begleitet wird das Video vom Song „The Lion Sleeps Tonight“. Zahlreiche User kritisierten das Video. Sie warfen Trump vor, respektlos gegenüber dem Opfer zu handeln.
Trump ist großer KI-Fan
Es war nicht das erste Mal, dass Trump KI-generierte Videos im Netz teilte. Im Februar hat US-Präsident Donald Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social ein Video geteilt, in dem Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen dargestellt sind. Kurze Zeit nach dem Posting wurde das heftig kritisierte Video gelöscht.
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