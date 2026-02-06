Trump teilte im Netz Video von Obamas als Affen

Möglicherweise haben diese Aussagen Trumps Zorn weiter entfacht. Sein neuestes Posting, das die Obamas als Affen darstellt, sorgt im Netz für viel Kritik. „Tiefer geht es nicht“, kommentierte etwa das regierungskritische X-Konto Republicans against Trump, das die Aktivitäten des US-Präsidenten dokumentiert und laut eigener Aussage gegen das System des Staatschefs kämpft. Demnach hatte der Politiker 2019 noch gesagt, der am wenigsten rassistische Mensch auf der Welt zu sein. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, der als möglicher Kandidat der Demokratischen Partei für die nächste Präsidentschaftswahl gilt, griff die Kritik auf. „Widerliches Verhalten des Präsidenten. Jeder einzelne Republikaner muss das verurteilen. Sofort.“, heißt es in einem Posting seines Pressebüros.