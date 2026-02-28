Weißes Haus postet KI-Video: Olympiasieger empört!

„Würde so etwas nie sagen“

Auch andere Behauptungen kursieren. Beim Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit der Mannschaft habe Tkachuk angeblich „Schließt die Nordgrenze“ gerufen. Auch das weist er zurück: „Ich sehe immer wieder Dinge, von denen die Leute denken, ich sei es. Aber wenn man sich das Video ansieht, merkt man, dass es nicht meine Stimme ist und ich so etwas nie sage. Ich verstehe nicht, wie das so eine Welle auslösen konnte. Es ist verrückt, wie schnell sich so etwas in den sozialen Medien verbreitet. Ich würde so etwas nie sagen.“