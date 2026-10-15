Nach kühlem Start: Jetzt kommt die Sonne zurück

Der Donnerstag startet in Österreich vielerorts noch recht frisch und stellenweise neblig. Doch lange müssen wir auf die Sonne nicht warten: Im Laufe des Tages setzt sich zunehmend freundliches Herbstwetter durch. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad.
Wer am Donnerstagmorgen aus dem Haus geht, sollte die Jacke jedenfalls nicht vergessen. Die Temperaturen liegen zunächst zwischen eins und neun Grad, in einigen Tälern und Niederungen halten sich außerdem Nebel und Hochnebel. Besonders im westlichen Donauraum, inneralpin und im Süden kann es anfangs noch recht grau sein.
Sonne übernimmt am Nachmittag
Im Laufe des Vormittags lösen sich die Nebelfelder aber zunehmend auf und die Sonne zeigt sich immer häufiger. Auch am Nachmittag bleibt es in weiten Teilen Österreichs freundlich, nur zeitweise ziehen dichtere Wolken durch. Regen ist dabei nicht zu erwarten.
Mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad wird es für Mitte Oktober angenehm mild. Am wärmsten dürfte es im Süden und Westen werden. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Nordwest.
So geht es weiter
Auch am Freitag bleibt der Hochdruckeinfluss zunächst bestehen. Abseits möglicher Nebelfelder dürfen wir uns damit weiterhin auf recht freundliches Herbstwetter freuen. Erst am Wochenende könnte es wieder etwas unbeständiger werden.
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