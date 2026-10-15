Nach kühlem Start: Jetzt kommt die Sonne zurück

Wer am Donnerstagmorgen aus dem Haus geht, sollte die Jacke jedenfalls nicht vergessen. Die Temperaturen liegen zunächst zwischen eins und neun Grad, in einigen Tälern und Niederungen halten sich außerdem Nebel und Hochnebel. Besonders im westlichen Donauraum, inneralpin und im Süden kann es anfangs noch recht grau sein.