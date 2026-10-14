Ein Abend voller Erinnerungen an Gerald Pichowetz

Diesmal traf sich die Prominenz zu einem freudigen, aber auch berührenden Anlass im Marchfelderhof: Gemeinsam blickten die Gäste auf 25 Jahre Gloria Theater zurück und würdigten den verstorbenen Gerald Pichowetz, der das Haus über Jahrzehnte geprägt hat. Mit dabei: Christoph Fälbl, Jazz Gitti und Co. Mit krone.tv plauderten sie darüber, was sie an ihm besonders geschätzt haben – und fanden dabei ganz persönliche Worte.