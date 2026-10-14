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Belvedere: Glänzendes letztes Mal für Rollig

Adabei Österreich
14.10.2026 12:19
Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig (re.) und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann.
Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig (re.) und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann.(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Rund 350 Gäste, ein festliches Dinner und rund 200.000 Euro für die Kunst: Im Belvedere 21 wurde unter dem Motto „SHINE!“ gefeiert. Für Generaldirektorin Stella Rollig war es ein besonderer Abend – mit schönen Gefühlen und noch ohne Wehmut.

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Kunst genießen und dabei Gutes tun: Unter diesem Vorzeichen baten Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann am Dienstagabend zum jährlichen Benefiz-Dinner in den Glaspavillon des Belvedere 21. Rund 350 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft folgten der Einladung. Das Motto „SHINE!“ durfte dabei auch bei der Kleiderwahl wörtlich genommen werden.

Für Rollig hatte der Abend eine persönliche Note: Es war ihr letztes Fundraising-Dinner als Generaldirektorin des Hauses. Traurige Abschiedsstimmung? Davon war im Gespräch mit der „Krone“ noch keine Rede.

Die Wehmut muss noch warten
„Ich habe nur gute, schöne Gefühle, also keine Wehmut. Damit warte ich bis zu meinem rauschenden Abschiedsfest“, erzählte die 66-Jährige lächelnd.

Anlass zum Zurückblicken gab es dennoch: Die Ausstellung „STELLPROBE“ zeigt Erwerbungen und Schenkungen aus den vergangenen zehn Jahren unter ihrer Leitung. Die Bandbreite reicht von historischen Gemälden bis zur zeitgenössischen Kunst. Die Gäste konnten die Präsentation im Obergeschoß besichtigen. Rollig selbst blickt auf diese Zeit „mit enormer Freude, Dankbarkeit und Stolz“ zurück.

Bekannte Gesichter und musikalischer Glanz
Zu den Gästen zählten unter anderen Schauspieler Erwin Steinhauer, Tenor Herbert Lippert und Rita Nitsch. Auch zahlreiche Kunstschaffende wie Katrina Daschner, Dorit Margreiter Choy, Ashley Hans Scheirl und Eva Schlegel waren mit dabei.

Sofie Royer sorgte für den musikalischen Höhepunkt.
Sofie Royer sorgte für den musikalischen Höhepunkt.(Bild: Andreas Tischler)

Für den musikalischen Höhepunkt sorgte Sofie Royer. Musiker Oskar Haag feierte ebenfalls mit: Gustav Klimts „Der Kuss“ hatte ihn zu einem gleichnamigen Song auf seinem neuen Album „Lost Cause“ inspiriert.

Ein Abend mit einem stattlichen Ergebnis
Zum dreigängigen Galadinner servierten die Köche Bernie Rieder und Oliver Hoffinger von der DoN Group unter anderem Lachsforelle und Rinderfilet sowie vegane Alternativen.

Am Ende durfte sich das Belvedere über rund 200.000 Euro freuen. Der Erlös kommt der weiteren Erweiterung der Sammlung zugute. Damit dürfte der Abend auch über das letzte geleerte Glas hinaus noch für Glanz im Museum sorgen.

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