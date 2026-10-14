Belvedere: Glänzendes letztes Mal für Rollig

Anlass zum Zurückblicken gab es dennoch: Die Ausstellung „STELLPROBE“ zeigt Erwerbungen und Schenkungen aus den vergangenen zehn Jahren unter ihrer Leitung. Die Bandbreite reicht von historischen Gemälden bis zur zeitgenössischen Kunst. Die Gäste konnten die Präsentation im Obergeschoß besichtigen. Rollig selbst blickt auf diese Zeit „mit enormer Freude, Dankbarkeit und Stolz“ zurück.