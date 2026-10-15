Rätsel um geplante Rodung historischer Birken

Volksbegehren verlangt

„Ich bin von Wien wieder zurück ins Waldviertel gezogen, weil ich die Natur liebe“, sagt eine der „Baumstimmen“, Alexandra Muhm. Eine Begutachtung der Bundesforste hat ergeben: 25 der 81 Bäume müssen weg. „Die sind aber weder krank noch so schwach, dass sie sich nicht wieder fangen könnten!“, stützt sich die Initiative auf Experten, die sie selbst zur Begutachtung eingeladen hat. Auch 18 weitere Birken seien zudem seit Dienstag markiert. „Wir wollen nun ein Volksbegehren starten“, sagen die „Baumstimmen“.