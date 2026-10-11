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3:0 im Schnabelholz

Altach gab den Wolfsbergern die Rote Laterne mit

Vorarlberg
11.10.2026 17:59
Ousmane Diawara ließ sich von seinen Teamkollegen feiern.
Ousmane Diawara ließ sich von seinen Teamkollegen feiern.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Der SCR Altach kehrte gegen Wolfsberg wieder zurück auf die Siegerstraße und verließ mit dem 3:0-Heimsieg sogar das Tabellenende. Matchwinner war Stürmer Ousmane Diawara mit zwei Treffern, auch Benjamin Böckle netzte. Durchatmen im Rheindorf.

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Die in der Sonntags-Ausgabe der Kronenzeitung schon vorab gesehene Aufstellung der Altacher erwies sich als richtig. Und auch schnell als erfolgversprechend.

Schon nach zwölf Minuten hatten die Rheindörfler den Grundstein für den zweiten Saisonerfolg gelegt. Ousmane Diawara setzte sich nach langem Böckle-Zuspiel in Klassemanier gegen drei WAC-Verteidiger durch und traf – ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten ins Netz. Als Benjamin Böckle schon fünf Minuten später – nach einem Chip von Startelf-Debütant Rodney Elongo-Yombo nachlegte, war eine gute Ausgangsposition geschaffen. Die sollte sich vor der Pause noch einmal verbessern. Denn nach einem Torraub-Foul gegen den starken Diawara musste der Ex-Altacher Simon Piesinger vorzeitig vom Platz.

Aggressiv und kampfkräftig
Die Rheindörfler, die schon zu Beginn aggressiv und kampfkräftig in die Partie gingen, wie schon lange nicht mehr, ließen auch nach der Pause nicht nach. Diawara kürte sich mit seinem zweiten Treffer zum Mann des Spieles, er verwertete einen Chip von Patrick Greil zur endgültigen Entscheidung. Daran konnte auch der berechtigte Ausschluss von Mike Bähre (62.) nichts mehr ändern. Die Altacher spielten den zweiten Saisonsieg sicher nach Hause und gaben den an diesem Tag bieder wirkenden Wolfsbergern auch noch die Rote Laterne mit auf den langen Heimweg.

Ossi arbeitete hart
Ein dickes Lob gab es vom verletzten SCRA-Angreifer Marko Raguz für den Stürmerkollegen Diawara: „Ossi hat in den letzten Wochen so viel gearbeitet, er hat sich die beiden Tore verdient. Auch beim Ausschlussfoul von Piesinger hat er sich perfekt gelöst.“

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Die Vorarlberger verdanken den zweiten Saisonsieg den von Trainer Ognjen Zaric verlangten Qualitäten: In beiden Strafräumen waren Jäger und Co. konsequenter als zuletzt. Und auch die Physis kam wieder mehr zum Vorschein. Der Gegner konnte die Altacher mit Fouls nicht aus dem Gleichgewicht bringen.

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