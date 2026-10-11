Altach gab den Wolfsbergern die Rote Laterne mit

Aggressiv und kampfkräftig

Die Rheindörfler, die schon zu Beginn aggressiv und kampfkräftig in die Partie gingen, wie schon lange nicht mehr, ließen auch nach der Pause nicht nach. Diawara kürte sich mit seinem zweiten Treffer zum Mann des Spieles, er verwertete einen Chip von Patrick Greil zur endgültigen Entscheidung. Daran konnte auch der berechtigte Ausschluss von Mike Bähre (62.) nichts mehr ändern. Die Altacher spielten den zweiten Saisonsieg sicher nach Hause und gaben den an diesem Tag bieder wirkenden Wolfsbergern auch noch die Rote Laterne mit auf den langen Heimweg.