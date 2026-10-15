Pkw-Lenkerin übersieht E-Biker beim Abbiegen

Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.05 Uhr mittags auf der L53. Die 58-Jährige wollte mit ihrem Wagen rechts in eine Hauszufahrt einbiegen. Ohne in den Rückspiegel zu schauen, lenkte sie ihr Fahrzeug in die Einfahrt. Zeitgleich radelte ein 61-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem parallel verlaufenden Fahrradstreifen in Richtung Innenstadt entlang.