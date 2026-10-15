Pkw-Lenkerin übersieht E-Biker beim Abbiegen

Eine unachtsame Pkw-Lenkerin hat am Mittwochmittag in Feldkirch (Vorarlberg) beim Abbiegen einen E-Biker übersehen, dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Radler kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen ins LKH Feldkirch eingeliefert.
Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch gegen 12.05 Uhr mittags auf der L53. Die 58-Jährige wollte mit ihrem Wagen rechts in eine Hauszufahrt einbiegen. Ohne in den Rückspiegel zu schauen, lenkte sie ihr Fahrzeug in die Einfahrt. Zeitgleich radelte ein 61-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem parallel verlaufenden Fahrradstreifen in Richtung Innenstadt entlang.
Ins LKH Feldkirch gebracht
Durch das plötzliche Manöver der Frau blieb dem herannahenden Radfahrer keine Zeit mehr zu bremsen. Er kollidierte mit dem Auto und kam in weiterer Folge zu Sturz. Dabei erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades.
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er von der Rettung in das LKH Feldkirch eingeliefert.
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