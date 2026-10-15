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Alarm in Brederis

Gebäudebrand entpuppte sich als großes Holzfeuer

Vorarlberg
15.10.2026 08:50
Ein Bauer hatte zwischen zwei landwirtschaftlichen Gebäuden Altholz verbrannt.
Ein Bauer hatte zwischen zwei landwirtschaftlichen Gebäuden Altholz verbrannt.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Mittwochabend wurden die Florianis zu einem angeblichen Gebäudebrand in Brederis (Vorarlberg) gerufen. Dieser entpuppte sich schnell als harmlos. Ein Landwirt hatte Abfallholz in einem Metallkorb verbrannt und bereits selbst damit begonnen, das Feuer zu löschen.

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Die Alarmierung ging gegen 19.15 Uhr ein. Laut Erstalarmierung stand ein Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rankweil eilten zum Zielort.

Dort angekommen, konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Der Bauer verfeuerte zwischen zwei Gebäuden Abfallholz in einem großen Metallkorb. 

Bauer löschte bereits selbst
Der Landwirt hatte die Situation offenbar unter Kontrolle und war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst damit beschäftigt, das Feuer abzulöschen.

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Die freiwilligen Helfer übernahmen und löschten die restlichen Glutnester ab. Verletzt wurde niemand.

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