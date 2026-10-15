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„Oanen in dr Krone“

Wildpark Feldkirch: Ein kulinarischer Geheimtipp?

Vorarlberg
15.10.2026 09:25
Die Wahl fiel auf zwei echte Klassiker.
Die Wahl fiel auf zwei echte Klassiker.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Erneut haben sie weder Kosten noch Mühen gespart, um eine wichtige Frage zu klären.

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Der Wildpark in Feldkirch ist längst auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Und so lockt der Park Jung und Alt in die Montfortstadt. Seit Ende vergangenen Jahres wird der hiesige Kiosk von der Bäckerei Schertlerbrot betrieben. Was bedeutet das nun für die kulinarischen Gepflogenheiten in dem beliebten Ausflugsziel?

Das unter ihrem Künstlernamen „Piefke und Fatso“ bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen „Piefke und Fatso“ bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt, filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Unsere Wahl fällt auf echte Klassiker
Wir bestellen zwei Klassiker: Cheeseburger und Schinken-Käse-Toast. Dazu gibt’s stilgerecht noch zwei große Bier. Frisch gezapft, versteht sich. Für nur 4,40 Euro! Im „Schikäto“ – wie echte Insider so sagen – gibt’s nicht nur anständigen Käse, sondern auch wirklich guten Schinken.

Gutes Essen, frisch gezapftes Bier – und nebenher den Waschbären beim Spielen zuschauen. So ...
Gutes Essen, frisch gezapftes Bier – und nebenher den Waschbären beim Spielen zuschauen. So lässt sich‘s entspannen.(Bild: huppmann bros.)

Der Cheeseburger überrascht schon rein optisch: Das Bun sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch schön soft. Das Fleisch passt, die Sauce auch. Positiv hervorheben möchten wir an dieser Stelle auch die Pommes – sie sind absolut „on point“.

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Immer einen Besuch wert!
Schön ist zudem, dass der Inklusionsgedanke des ehemaligen Lebenshilfe-Kiosks auch unter den neuen Pächtern weiterhin verfolgt wird.

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Kiosk im Wildpark, Feldkirch

Abschließend sei gesagt: Wir besuchen den Park regelmäßig, nicht zuletzt um runterzukommen und dabei Waschbären oder Frischlinge zu beobachten. Und gern auch für einen Imbiss im Kiosk. Auf bald!

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