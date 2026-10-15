Titel ist möglich für das rot-weiß-rote Team

Federführend werden dabei wieder die Ländle-Spieler aus Wolfurt und Dornbirn sein, die einen Großteil der Mannschaft stellen. Zum Auftakt in die Gruppenphase feierten Kapitän Daniel Zehrer und seine Teamkollegen einen 5:3-Sieg gegen Brasilien. Im zweiten Spiel gegen Mexiko hieß es dann Feuer frei – 12:0 für Österreich, Dornbirn-Goalgetter Kilian Hagspiel steuerte fünf Treffer bei. Gestern spät in der Nacht matchte man sich in Spiel drei mit Australien, wo alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung gewesen wäre.