Titel ist möglich für das rot-weiß-rote Team

Die österreichischen Rollhockey-Cracks sind auf der großen internationalen Bühne unterwegs, in Asuncion in Paraguay gehen derzeit die Weltmeisterschaften über die Bühne. Für die rot-weiß-rote Auswahl stehen die Chancen bei der B-WM gut, um ein Wörtchen um den Titel mitreden zu können.
Federführend werden dabei wieder die Ländle-Spieler aus Wolfurt und Dornbirn sein, die einen Großteil der Mannschaft stellen. Zum Auftakt in die Gruppenphase feierten Kapitän Daniel Zehrer und seine Teamkollegen einen 5:3-Sieg gegen Brasilien. Im zweiten Spiel gegen Mexiko hieß es dann Feuer frei – 12:0 für Österreich, Dornbirn-Goalgetter Kilian Hagspiel steuerte fünf Treffer bei. Gestern spät in der Nacht matchte man sich in Spiel drei mit Australien, wo alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung gewesen wäre.
Interessanter wird es am Freitag, denn da wartet mit Kolumbien der einzige wirkliche Konkurrent im Kampf um den Titel. Auch in den Halbfinalpartien, die nach der Gruppenphase gespielt werden, und im abschließenden Finale wird kein Weg an den Südamerikanern vorbeiführen.
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