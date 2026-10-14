400 Millionen fehlen: Alarmstufe Rot für „Reds“

Zugegeben, diese Rechnung ist völlig verrückt. Aber falsch ist sie deshalb noch lange nicht: Schickt man vom aktuellen Bundesliga-Personal der zwölf heimischen Klubs bis auf LASK-Torjäger Moses Usor (Marktwert: 8 Millionen Euro) alle in die Wüste, entspricht der Gesamtmarktwert der verbleibenden 332 Kicker ziemlich genau jenem Wert, der dem FC Liverpool vor dem heutigen Champions-League-Kracher bei Österreichs Doublesieger LASK aus Verletzungsgründen abhandengekommen ist.