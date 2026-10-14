Caroline und ihre Töchter stahlen Albert die Show

Bei der Preisverleihung der Prince-Pierre-Stiftung in der Oper von Monte-Carlo hat es am Dienstagabend einen royalen Auftritt der Extraklasse gegeben. Denn Prinzessin Caroline und ihre schönen Töchter stahlen mit ihren Wow-Looks Fürst Albert glatt die Show.
Monacos Fürst wurde zu der Preisverleihung in Monte-Carlo nicht von seiner Gattin Charlène, sondern von seiner Schwester Caroline von Hannover und ihren schönen Töchtern, Charlotte Casiraghi und Prinzessin Alexandra, begleitet – ein absolut stylisher Familienauftritt!
Schwestern im Style-Duell
Während Albert und Caroline in ihren dunkelblauen Looks farblich abgestimmt waren, waren es vor allem Charlotte und ihre Schwester Alexandra, die mit ihren Outfits alle Blicke auf sich zogen.
Casiraghi sah in ihrem schwarzen, knielangen Kleid mit Rüschensaum einfach zauberhaft aus. Dazu kombinierte sie High Heels in Nude mit schwarzer Spitze und eine schwarze Handtasche.
Kussmund-Rock als Hingucker!
Das Highlight von Prinzessin Alexandra, die erst kürzlich ihre Verlobung mit Ben-Sylvester Strautmann verkündet hatte, war hingegen ihr Rock in Midi-Länge. Das schwarze It-Piece war nämlich über und über mit roten Kussmündern überzogen. Ein Hingucker!
Dazu kombinierte die 27-Jährige, die ihre Leidenschaft nicht nur mit ihrer Mama, sondern auch mit ihrer Schwester gemein hat, ein schlichtes, schwarzes Shirt. Eine rote Handtasche und roter Lippenstift dienten als weitere Eyecatcher.
Bei der Preisgala hielt Caroline von Hannover schließlich eine Rede und wurde dabei von ihren Töchtern unterstützt.
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