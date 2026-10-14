Feuer! Helfer von Café retten Mann aus Pflegebett

Dramatische Szenen Dienstagabend in Trins im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: In einem Einfamilienhaus brach ein Brand beim Heizkessel aus. Ein 83-jähriger, pflegebedürftiger Mann lag zu diesem Zeitpunkt in seinem Pflegebett. Seine Ehefrau schlug in einem Café in der Nachbarschaft Alarm – zwei Männer eilten zu Hilfe und retteten den Pensionisten aus dem Haus.