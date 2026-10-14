Feuer! Helfer von Café retten Mann aus Pflegebett

Dramatische Szenen Dienstagabend in Trins im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: In einem Einfamilienhaus brach ein Brand beim Heizkessel aus. Ein 83-jähriger, pflegebedürftiger Mann lag zu diesem Zeitpunkt in seinem Pflegebett. Seine Ehefrau schlug in einem Café in der Nachbarschaft Alarm – zwei Männer eilten zu Hilfe und retteten den Pensionisten aus dem Haus.
Gegen 21.15 Uhr hatte der 83-Jährige die Rauchentwicklung im Haus bemerkt. Da der Senior pflegebedürftig ist und sich in seinem Pflegebett befand, suchte seine Ehefrau (79) nach der Ursache. Im Heizraum stellte sie schließlich fest, dass der Heizkessel in Brand geraten war.
Die 79-jährige Ehefrau begab sich sofort in ein gegenüberliegendes Café, um dort Hilfe zu holen.
Ermittler von der Polizei
Lokalchef und Gast als Retter
Die Frau ging daraufhin so schnell wie möglich in ein gegenüberliegendes Café, um Hilfe zu holen. Der Inhaber des Lokals und ein Gast eilten sofort ins Einfamilienhaus und brachten den im Pflegebett liegenden Mann aus der Gefahrenzone. Ein weiterer Gast alarmierte unterdessen die Feuerwehr.
Die Freiwilligen Feuerwehren Trins und Steinach am Brenner rückten an und konnten den Brand des Heizkessels löschen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie die Einsatzleitung des Roten Kreuzes und ein Rettungswagen bereits vor Ort.
Ehepaar und Ersthelfer ins Spital gebracht
Das Ehepaar wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. Einer der Ersthelfer wurde ebenfalls medizinisch versorgt und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
„Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben“, heißt es vonseiten der Polizei.
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