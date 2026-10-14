Warnung vor KI-Wettlauf auf Kosten der Sicherheit

„Die Systeme sind noch nicht so mächtig, deshalb sind die Vorfälle nicht so groß“, sagte der Chef der Google-KI-Sparte Deepmind, Demis Hassabis, in Dublin. „Aber sie könnten es im nächsten Jahr oder in den kommenden Jahren werden, wenn wir als Industrie oder als einzelne Unternehmen nicht mehr Arbeit reinstecken“, fügte er hinzu.