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Ivona Glavas Dadic hat einen neuen Trainer

Sport-Mix
14.10.2026 11:47
Ivona Glavas Dadic
Ivona Glavas Dadic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mehrkämpferin Ivona Glavas Dadic hat sich nach zwölf Jahren von Trainer Philipp Unfried getrennt und arbeitet im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 nun mit Dominik Distelberger zusammen. Dies gab die Siebenkämpferin bekannt. Distelberger ist ehemaliger Zehnkämpfer und früherer Trainingspartner der Sportlerin. Mit neuen Trainingsimpulsen heißt das große Ziel Los Angeles. Zunächst gilt das Hauptaugenmerk einem behutsamen Aufbau.

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„Ich bin Philipp unglaublich dankbar für die vergangenen zwölf Jahre. Wir haben gemeinsam große Erfolge gefeiert, schwierige Phasen durchgestanden und viele besondere Momente erlebt“, erklärte Glavas Dadic. Distelberger kennt sie bereits seit ihrer Jugend und von gemeinsamen Wettkämpfen. „Er bringt unglaublich viel Erfahrung aus seiner eigenen Karriere mit und kennt die Herausforderungen des Mehrkampfs aus erster Hand“, sagt die Oberösterreicherin und ergänzt: „Unser großes Ziel ist es, bis zu den Olympischen Spielen 2028 noch einmal alles herauszuholen.“

  Auch Distelberger ist hoch motiviert. „Nach den wenigen Wettkämpfen in den vergangenen Jahren ist es besonders wichtig, dass Yvi wieder volles Vertrauen in ihren Körper und ihre Leistungsfähigkeit gewinnt“, weiß er.

Lebensmittelpunkt wieder in Österreich
Nach zwei Jahren Training in Schweden kehrt Glavas Dadic auch sportlich stärker nach Österreich zurück. Nach ihrer Hochzeit hat sich ihr Lebensmittelpunkt wieder in Wien etabliert, wo sie künftig hauptsächlich trainieren und gemeinsam mit Distelberger an ihrer Weiterentwicklung arbeiten wird.

Zitat Icon

Unser großes Ziel ist es, bis zu den Olympischen Spielen 2028 noch einmal alles herauszuholen.

Ivona Dadic

Bild: Thomas Windestam

Die Verbindung nach Schweden bleibt bestehen: Vladimir Petrovic, mit dem Glavas Dadic in den vergangenen zwei Jahren zusammengearbeitet hat, wird das neue Trainerteam bei Bedarf weiterhin mit seiner Expertise unterstützen.

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