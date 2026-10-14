Ivona Glavas Dadic hat einen neuen Trainer

„Ich bin Philipp unglaublich dankbar für die vergangenen zwölf Jahre. Wir haben gemeinsam große Erfolge gefeiert, schwierige Phasen durchgestanden und viele besondere Momente erlebt“, erklärte Glavas Dadic. Distelberger kennt sie bereits seit ihrer Jugend und von gemeinsamen Wettkämpfen. „Er bringt unglaublich viel Erfahrung aus seiner eigenen Karriere mit und kennt die Herausforderungen des Mehrkampfs aus erster Hand“, sagt die Oberösterreicherin und ergänzt: „Unser großes Ziel ist es, bis zu den Olympischen Spielen 2028 noch einmal alles herauszuholen.“