Lungenkrebs häufigste krebsbedingte Todesursache

Lungenkrebs oft erst spät erkannt

Das fatale Problem: Symptome wie anhaltender Husten oder Kurzatmigkeit werden bei Nichtrauchern oft lange nicht ernst genommen, weder von ihnen selbst noch im medizinischen Alltag. Dadurch wird der Tumor häufig erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt, was die Heilungschancen massiv verschlechtert. Die notwendigen Therapien sind dann oft besonders langwierig.