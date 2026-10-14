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Nach sieben Ehejahren: Liebes-Aus bei Yann Sommer

Fußball International
14.10.2026 12:04
Yann Sommer
Yann Sommer(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Liebes-Aus bei Yann Sommer! „Nach sieben gemeinsamen Ehejahren haben Alina und ich Anfang dieses Jahres beschlossen, getrennte Wege zu gehen“, gibt der Schweizer Top-Goalie in den sozialen Medien bekannt.

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Seit 2016 waren die beiden ein Paar, 2019 gab man sich das Ja-Wort. Nun ist jedoch Schluss.

„Diese Entscheidung haben wir nach reiflicher Überlegung und im gegenseitigen Einvernehmen getroffen. Wir blicken mit Respekt und Dankbarkeit auf unsere gemeinsame Zeit zurück“, schreibt Sommer via Instagram. „Unsere beiden Töchter werden uns für immer verbinden. Ihr Glück und Wohlergehen stehen für uns weiterhin an erster Stelle.“

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