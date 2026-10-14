Nach sieben Ehejahren: Liebes-Aus bei Yann Sommer

Liebes-Aus bei Yann Sommer! „Nach sieben gemeinsamen Ehejahren haben Alina und ich Anfang dieses Jahres beschlossen, getrennte Wege zu gehen“, gibt der Schweizer Top-Goalie in den sozialen Medien bekannt.
Seit 2016 waren die beiden ein Paar, 2019 gab man sich das Ja-Wort. Nun ist jedoch Schluss.
„Diese Entscheidung haben wir nach reiflicher Überlegung und im gegenseitigen Einvernehmen getroffen. Wir blicken mit Respekt und Dankbarkeit auf unsere gemeinsame Zeit zurück“, schreibt Sommer via Instagram. „Unsere beiden Töchter werden uns für immer verbinden. Ihr Glück und Wohlergehen stehen für uns weiterhin an erster Stelle.“
Überraschungssieg in der Königsklasse
Bereits am Dienstagabend hatte der ehemalige Schweizer Nationaltorhüter für Aufsehen gesorgt: Mit Club Brügge kehrte der Torhüter zurück ins San Siro und schaffte einen spektakulären 4:3-Überraschungssieg gegen seinen Ex-Verein Inter Mailand.
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