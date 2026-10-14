Nach sieben Ehejahren: Liebes-Aus bei Yann Sommer

„Diese Entscheidung haben wir nach reiflicher Überlegung und im gegenseitigen Einvernehmen getroffen. Wir blicken mit Respekt und Dankbarkeit auf unsere gemeinsame Zeit zurück“, schreibt Sommer via Instagram. „Unsere beiden Töchter werden uns für immer verbinden. Ihr Glück und Wohlergehen stehen für uns weiterhin an erster Stelle.“