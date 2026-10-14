Unfassbares Slapstick-Tor lässt Underdog jubeln!

In der 88. Minute wagte sich der Schlussmann weit aus dem eigenen Kasten und wurde so von einem Konter eiskalt erwischt. Einen weiten Ball aus der Abwehr konnte Markovic zunächst knapp hinter der Mittellinie noch annehmen, doch dabei prallte die Kugel von ihm ab und landete über einen kurzen Umweg direkt in den Beinen von Sabah-Kicker Joy-Lance Mickels.