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Unfassbares Slapstick-Tor lässt Underdog jubeln!

Champions League
14.10.2026 11:37
Selbst die Spieler von Sabah FK konnten es kaum fassen!
Selbst die Spieler von Sabah FK konnten es kaum fassen!(Bild: Krone-Collage/AFP/GIORGI ARJEVANIDZE, Screenshot/Sky Sports Austria)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Märchenhafter Champions-League-Abend für Underdog Sabah FK! Nicht nur, dass der Meister aus Aserbaidschan sein erstes Königsklassen-Heimspiel direkt 2:0 gegen Slavia Prag gewinnen konnte – man sorgte auch gleich für einen der kuriosesten Treffer in der Historie des Bewerbs. 

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Es lief am Dienstagabend bereits die Schlussphase der Partie gegen Slavia Prag als die Fans von Sabah FK noch einen besonderen Champions-League-Moment bestaunen durften. Während der aserbaidschanische Meister mit 1:0 in Führung lag, machte Slavia ordentlich Druck. Dabei zeigte sich vor allem Torhüter Jakub Markovic übermotiviert. 

In der 88. Minute wagte sich der Schlussmann weit aus dem eigenen Kasten und wurde so von einem Konter eiskalt erwischt. Einen weiten Ball aus der Abwehr konnte Markovic zunächst knapp hinter der Mittellinie noch annehmen, doch dabei prallte die Kugel von ihm ab und landete über einen kurzen Umweg direkt in den Beinen von Sabah-Kicker Joy-Lance Mickels. 

Moses besiegelt Slapstick-Tor
Der Offensivspieler zögerte nicht lange und schoss aus etwa 35 Metern direkt auf das leere Tor. Die Kugel rollte präzise in Richtung Gehäuse – doch Slavia-Verteidiger David Moses war zurück gesprintet und stellte sich nun in den Weg der Kugel. 

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Eigentlich schien es nur Formsache zu sein, dass der Nigerianer das Tor doch noch verhindert – allerdings rutschte er über den Ball und landete unsanft auf seinem Hintern. In seinem Rücken rollte die Kugel ins Tor und einer der kuriosesten Slapstick-Treffer der Champions-League-Geschichte war perfekt. 

Das umjubelte 2:0 besiegelte den Endstand der Partie und sicherte somit den ersten Champions-League-Sieg von Underdog Sabah. Schon am kommenden Dienstag erwartet man Borussia Dortmund und hofft dabei auf einen weiteren Heimerfolg. 

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