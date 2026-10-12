Spitzenhotellerie feierte in Kitzbühel ihre Stars

Bei der „101 Grand Soirée“ in Österreich gab es einen regelrechten Preisreigen für zahlreiche heimische Hotels. Diese Auszeichnung wurde hierzulande zum ersten Mal verliehen – zur Freude vieler.
Die Crème de la Crème der Spitzenhotellerie traf sich am vergangenen Samstag in Kitzbühel, einer der international bekanntesten Tourismusdestinationen Österreichs. Als „101 Hotel of the Year 2027 Austria & South Tyrol“ wurde das Hotel Sacher in Wien prämiert, dessen CEO Matthias Winkler erhielt außerdem den Titel „Hotelier des Jahres“.
Neben dem Gesamtsieger wurden in zehn Kategorien jeweils drei Häuser für ihre Leistungen gewürdigt. Sechs der Erstplatzierten stammen aus Österreich. Diese sind:
Große Ehre für viele weitere Hotels im Land
Unter den Top 3 in diesen Kategorien sind weitere Hotels aus Österreich: Alpin Resort Sacher Seefeld, Burg Vital Resort in Lech am Arlberg, Hotel Sacher Salzburg, Hotel Imperial Vienna, Stock Resort in Finkenberg im Zillertal, Das.Goldberg in Bad Hofgastein in Salzburg, Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl in Salzburg, Aktiv- & Wellnesshotel Bergfried in Tux im Zillertal, Hotel Weisses Rössl in Kitzbühel, Falkensteiner Schlosshotel Velden, Hotel Klosterbräu in Seefeld, Hotel Krallerhof in Leogang in Salzburg und das Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt in Going.
„Ich sehe mich nicht als Hotelier“
Apropos Stanglwirt: Über eine ganz besondere Auszeichnung durfte sich Geschäftsführer Balthasar Hauser freuen. Er erhielt den begehrten „101 Icon Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award“ und wurde somit für sein Lebenswerk geehrt. „Die wertvollste Gelegenheit ist jene zur Dankbarkeit“, betonte er bei seiner Rede vor den knapp 200 hochkarätigen Gästen. Dieser Dank galt vor allem seiner Familie. Und er verriet: „Ich habe mich noch nie als Hotelier gesehen, sondern ich sehe mich eher als Bauer und Gastwirt. Mein Credo lautet nicht ,Entweder – oder‘, sondern ,Sowohl – als auch‘.“
Diese Veranstaltung nach Kitzbühel geholt hat Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, gemeinsam mit Carsten K. Rath, Gründer der „101 best hotels“. Für Wolfgang Greiner war diese Veranstaltung zugleich der erste große Auftritt in seiner neuen Funktion. Denn seit 1. Oktober dieses Jahres führt er als CEO die ISLE AG, die hinter „101 best hotels“ steht.
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