Spitzenhotellerie feierte in Kitzbühel ihre Stars

„Ich sehe mich nicht als Hotelier“

Apropos Stanglwirt: Über eine ganz besondere Auszeichnung durfte sich Geschäftsführer Balthasar Hauser freuen. Er erhielt den begehrten „101 Icon Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award“ und wurde somit für sein Lebenswerk geehrt. „Die wertvollste Gelegenheit ist jene zur Dankbarkeit“, betonte er bei seiner Rede vor den knapp 200 hochkarätigen Gästen. Dieser Dank galt vor allem seiner Familie. Und er verriet: „Ich habe mich noch nie als Hotelier gesehen, sondern ich sehe mich eher als Bauer und Gastwirt. Mein Credo lautet nicht ,Entweder – oder‘, sondern ,Sowohl – als auch‘.“