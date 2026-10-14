Tal ohne Netz: Reparatur läuft auf Hochtouren

Grund für den Ausfall ist eine Beschädigung der Haupt-Glasfaserleitung ins Sellraintal. „Diese wurde im Zuge von Montagearbeiten an Leitschienen beschädigt“, berichtete das Land Tirol Mittwochmittag. In der Folge fielen sowohl die Mobilfunk- als auch die Festnetzverbindungen aus. Auch der Internetzugang war nicht verfügbar.