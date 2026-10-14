Tal ohne Netz: Reparatur läuft auf Hochtouren

Seit Dienstagabend sind die Tiroler Gemeinden Sellrain, Gries im Sellrain und St. Sigmund im Bezirk Innsbruck-Land sowie das Kühtai in der Gemeinde Silz (Bezirk Imst) von einem umfassenden Telefon- und Internetausfall betroffen. Laut aktuellem Stand soll die Störung noch im Laufe des Mittwochnachmittags behoben werden.
Grund für den Ausfall ist eine Beschädigung der Haupt-Glasfaserleitung ins Sellraintal. „Diese wurde im Zuge von Montagearbeiten an Leitschienen beschädigt“, berichtete das Land Tirol Mittwochmittag. In der Folge fielen sowohl die Mobilfunk- als auch die Festnetzverbindungen aus. Auch der Internetzugang war nicht verfügbar.
Der zuständige Netzbetreiber würde unter Hochdruck an der Behebung des Schadens arbeiten. Sobald die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind, sollen Telefonie und Internet wieder uneingeschränkt funktionieren. Laut aktuellem Stand soll dies noch im Laufe des Mittwochnachmittags der Fall sein.
Auch Notrufe betroffen, Feuerwehrwachen besetzt
Besonders problematisch: Aufgrund der Störung konnten auch Notrufe über Mobilfunk und Festnetz nicht abgesetzt werden. Die örtlichen Blaulichtorganisationen wurden von der Leitstelle Tirol informiert.
Für Notfälle wurden die örtlichen Feuerwehrwachen in den betroffenen Gemeinden als Anlaufstellen eingerichtet. Diese sind besetzt und können Notrufe mittels Funk an die zuständigen Stellen weiterleiten.
Bis zur vollständigen Wiederherstellung der Netzverbindungen wird Betroffenen daher dringend empfohlen, sich in Notfällen direkt an die örtlichen Feuerwehrwachen zu wenden.
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