Saisonstart für Talent: „Ich traue ihr einiges zu“

Ein besonderes Jahr startete mit einer besonderen Vorbereitung: Nach der Matura hatte Flora Schaller den ganzen Sommer und auch September, um für die neue Saison zu trainieren. Das machte sie in Kanada. „Ich genieße es schon, das Training ist sehr cool. Wir haben sehr viele Eisflächen zur Verfügung und viele Trainer, die sich um mich kümmern“, schwärmt die SSM-Absolventin. Denn im Gegensatz zu Salzburg, wo die Läufer nur begrenzt Eiszeit haben, konnte Schaller in Nordamerika täglich drei bis vier Stunden trainieren. „Mit meinem Rücken geht es auf und ab, ich habe den Schmerz unter Kontrolle“, sagt die 19-Jährige, die im Vorjahr einen Bandscheibenvorfall hatte.