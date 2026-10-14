Saisonstart für Talent: „Ich traue ihr einiges zu“

Flora Schaller startet am Donnerstag in Polen in die neue Saison. Das Training in Kanada nutzte sie so gut wie möglich aus. Dadurch konnte sie auch die Schwierigkeit in ihrem Programm erhöhen. Trainerin Julia Kiefer glaubt an das Talent.
Ein besonderes Jahr startete mit einer besonderen Vorbereitung: Nach der Matura hatte Flora Schaller den ganzen Sommer und auch September, um für die neue Saison zu trainieren. Das machte sie in Kanada. „Ich genieße es schon, das Training ist sehr cool. Wir haben sehr viele Eisflächen zur Verfügung und viele Trainer, die sich um mich kümmern“, schwärmt die SSM-Absolventin. Denn im Gegensatz zu Salzburg, wo die Läufer nur begrenzt Eiszeit haben, konnte Schaller in Nordamerika täglich drei bis vier Stunden trainieren. „Mit meinem Rücken geht es auf und ab, ich habe den Schmerz unter Kontrolle“, sagt die 19-Jährige, die im Vorjahr einen Bandscheibenvorfall hatte.
Julia Kiefer sieht hohes Potenzial bei Flora Schaller
Für die am Donnerstag in Katowice (Pol) startende Saison, in der sie ausschließlich in der Senioren-Klasse teilnimmt, fühlt sie sich bereit. „Ich freue mich und bin bereit zu zeigen, was ich kann.“ Technisch soll einiges weitergegangen sein. Auch die Schwierigkeit in ihrem Programm hat sie erhöht. Trainerin Julia Kiefer meint über ihren Schützling: „Ich traue ihr einiges zu.“
Hinter Schaller macht sich das nächste Salzburger Talent dran, eine gute Eiskunstlauf-Karriere hinzulegen. Theresa Eder wechselte extra für das Training bei Kiefer aus Zell am See in die Stadt Salzburg, geht auch ins Schulsport-Modell Salzburg (SSM). „Sie ist auf einem guten Weg“, weiß Kiefer.
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