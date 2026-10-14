Westjordanland: Radikale Siedler zünden Moschee an

Netanyahu warnt Palästinenser vor Angriffen

Während gegen die radikalen Siedler eher lasch vorgegangen wird, hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Palästinenser vor Angriffen vor der in zwei Wochen anstehenden Parlamentswahl gewarnt. „Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet“, sagte er in einem von seinem Büro verbreiteten Video vor Ort. Vorbereitet sei Israel auch auf eine sogenannte „Waffenwende“.