In Steyr ist das Trinkwasser wieder verunreinigt

Drei Minuten abkochen

Die Stadt Steyr ruft die betroffenen BewohnerInnen auf, das Trinkwasser bis voraussichtlich 16. Oktober, 12 Uhr, nur zu trinken, wenn es mindestens drei Minuten abgekocht wurde. Das Leitungswasser kann zum Duschen oder Wäschewaschen mit der Maschine ohne Einschränkung verwendet werden. Auch beim Geschirrspülen mit der Maschine ist kein Abkochen erforderlich (Die Temperatur beim Nachspülen sollte jedoch mindestens 80 °C erreichen).

Für die Toilettenspülung und für die allgemeine häusliche Reinigung kann das Leitungswasser uneingeschränkt verwendet werden.