In Steyr ist das Trinkwasser wieder verunreinigt

Nach 2020 und 2024 hat Steyr wieder mit nicht genießbarem Trinkwasser zu kämpfen. Diesmal sind 22 Straßen in der Waldrandsiedlung betroffen. Bis Freitag, 16. Oktober, empfiehlt die Stadt das Wasser mindestens drei Minuten abzukochen.
Bei einer Routineüberprüfung haben die Stadtbetriebe Steyr festgestellt, dass das Trinkwasser im Hochbehälter in der Waldrandsiedlung geringfügig mit Enterokokken verunreinigt ist. Folgende Straßen sind betroffen: Waldrandstraße, Alois-Huemer-Straße, Hugo-Fleischmann-Str., Alfred-Baumann-Str., Ramingstraße, Franz-Sichelrader-Straße, Almrauschweg, Brandgraben, Gmainplatz, Plattnerstraße, Unterwaldstraße, Neustiftgasse, Enzianweg, Nelkengasse, Rosenstraße, Tulpengasse, Liliengasse, Steyrerweg, Burgholzerweg, Narzissengass und Michael-Sieberer-Straße.
Drei Minuten abkochen
Die Stadt Steyr ruft die betroffenen BewohnerInnen auf, das Trinkwasser bis voraussichtlich 16. Oktober, 12 Uhr, nur zu trinken, wenn es mindestens drei Minuten abgekocht wurde. Das Leitungswasser kann zum Duschen oder Wäschewaschen mit der Maschine ohne Einschränkung verwendet werden. Auch beim Geschirrspülen mit der Maschine ist kein Abkochen erforderlich (Die Temperatur beim Nachspülen sollte jedoch mindestens 80 °C erreichen).
Für die Toilettenspülung und für die allgemeine häusliche Reinigung kann das Leitungswasser uneingeschränkt verwendet werden.
„Bei allen anderen Hochbehältern wurde KEINE Verunreinigung festgestellt. Das Wasser kann daher in allen anderen Stadtgebieten bedenkenlos getrunken werden“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wird mit Flugblättern über die Verunreinigung des Trinkwassers informiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.