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In Steyr ist das Trinkwasser wieder verunreinigt

Land & Leute
14.10.2026 11:48
In Steyr wurde bei routinemäßigen Kontrollen Verunreinigungen im Hochbehälter in der ...
In Steyr wurde bei routinemäßigen Kontrollen Verunreinigungen im Hochbehälter in der Waldrandsiedlung festgestellt(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Nach 2020 und 2024 hat Steyr wieder mit nicht genießbarem Trinkwasser zu kämpfen. Diesmal sind 22 Straßen in der Waldrandsiedlung betroffen. Bis Freitag, 16. Oktober, empfiehlt die Stadt das Wasser mindestens drei Minuten abzukochen. 

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Bei einer Routineüberprüfung haben die Stadtbetriebe Steyr festgestellt, dass das Trinkwasser im Hochbehälter in der Waldrandsiedlung geringfügig mit Enterokokken verunreinigt ist. Folgende Straßen sind betroffen:  Waldrandstraße, Alois-Huemer-Straße, Hugo-Fleischmann-Str., Alfred-Baumann-Str., Ramingstraße, Franz-Sichelrader-Straße, Almrauschweg, Brandgraben, Gmainplatz, Plattnerstraße, Unterwaldstraße, Neustiftgasse, Enzianweg, Nelkengasse, Rosenstraße, Tulpengasse, Liliengasse, Steyrerweg, Burgholzerweg, Narzissengass und Michael-Sieberer-Straße.

Drei Minuten abkochen
Die Stadt Steyr ruft die betroffenen BewohnerInnen auf, das Trinkwasser bis voraussichtlich 16. Oktober, 12 Uhr, nur zu trinken, wenn es mindestens drei Minuten abgekocht wurde. Das Leitungswasser kann zum Duschen oder Wäschewaschen mit der Maschine ohne Einschränkung verwendet werden. Auch beim Geschirrspülen mit der Maschine ist kein Abkochen erforderlich (Die Temperatur beim Nachspülen sollte jedoch mindestens 80 °C erreichen).
Für die Toilettenspülung und für die allgemeine häusliche Reinigung kann das Leitungswasser uneingeschränkt verwendet werden.

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„Bei allen anderen Hochbehältern wurde KEINE Verunreinigung festgestellt. Das Wasser kann daher in allen anderen Stadtgebieten bedenkenlos getrunken werden“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Die Bevölkerung im betroffenen Gebiet wird mit Flugblättern über die Verunreinigung des Trinkwassers informiert. 

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