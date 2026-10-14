Kylian Mbappe und Co. von der Polizei vernommen

Neben Mbappe kommt auch der Name Franck Ribery in den Akten vor. Der ehemalige Bayern-Star habe Sanhadji einen Urlaub auf Sizilien gezahlt, so der Vorwurf. Zudem hätten Ex-Teamspieler wie Raphael Varane oder Laurent Blanc Summen an den Sicherheitschef überwiesen. Insgesamt sollen über 300.000 Euro auf Sanhadjis Konto eingegangen sein.