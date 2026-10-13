Kurz vor OP: Papst Leo XIV. in Spital eingeliefert

Louis Prevost zeigt sich zuversichtlich

Der Bruder von Papst Leo XIV., Louis Prevost, rief die Gläubigen auf, für einen erfolgreichen Eingriff bei dem Kirchenoberhaupt zu beten. „Ich bitte Sie, ihn in Ihre Gebete einzuschließen, damit die Operation gut verläuft und es keine weiteren Komplikationen gibt“, sagte Prevost der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.