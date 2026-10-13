Knoten in der Lunge
Kurz vor OP: Papst Leo XIV. in Spital eingeliefert
Papst Leo XIV. wird am Dienstag im Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom operiert. Dem 71-Jährigen wird ein Gewebeknoten in der Lunge entfernt. Alle Termine des Heiligen Vaters bis zum 20. Oktober wurden abgesagt.
Leo XIV. erreichte im Auto und unter großem Medienrummel das Krankenhaus. Er schien ruhig und lächelte. Zahlreiche Menschen hatten bereits seit dem Morgen vor dem Krankenhaus auf ihn gewartet. Leo XIV. grüßte die Menge kurz, ohne stehenzubleiben. Dabei schien er sichtlich bewegt von den Zeichen der Zuneigung.
Operiert wird der Papst vom 66-jährigen Stefano Margaritora, der die Abteilung für Thoraxchirurgie im Gemelli-Krankenhaus leitet. Er gilt als Spezialist bei der Behandlung von Lungenerkrankungen und Tumoren des Brustkorbs.
Alle Termine des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche wurden bis zum 20. Oktober abgesagt. Nicht ausgeschlossen wird, dass der Pontifex am Sonntag von einem Balkon des Krankenhauses das Angelusgebet spricht.
Sicherheitsvorkehrungen enorm
Höchste Sicherheitsvorkehrungen wurden wegen der Spitaleinlieferung des Papstes ergriffen, auch eine Flugverbotszone über dem gesamten Klinikgelände wurde eingerichtet, den Hubschrauber, Drohnen und Anti-Drohnen-Systeme überwachen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts ist der Schutz der medizinischen Daten des Papstes. Dank Codes und Pseudonymen soll verhindert werden, dass Untersuchungsergebnisse oder Informationen über seinen Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit gelangen.
Louis Prevost zeigt sich zuversichtlich
Der Bruder von Papst Leo XIV., Louis Prevost, rief die Gläubigen auf, für einen erfolgreichen Eingriff bei dem Kirchenoberhaupt zu beten. „Ich bitte Sie, ihn in Ihre Gebete einzuschließen, damit die Operation gut verläuft und es keine weiteren Komplikationen gibt“, sagte Prevost der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“.
Der bei Papst Leo XIV. festgestellte Gewebeknoten wurde bei routinemäßigen Kontrolluntersuchungen entdeckt, es hätte keine Entzündung oder Infektion gegeben.
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