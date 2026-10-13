Diebe hatten es bei Baustelle auf Lampen abgesehen

Gleich 72 Lampen unterschiedlichster Arten haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag aus einem Rohbau in der Flachgauer Gemeinde Ebenau (Salzburg) gestohlen – und damit reiche Beute gemacht. Denn: Das Diebesgut hat einen Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.
Die Baustelle selbst war mit einer Türe und einem Schlüsselcode abgesichert. Die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit noch.
Weil es keine Einbruchsspuren am Tatort gibt, wird dereit vermutet, dass die unbekannten Diebe den Code gekannt haben. Der Zutritt zum Rohbau dürfte dadurch einfach und unauffällig geklappt haben.
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