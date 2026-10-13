Polnische Profi-Diebe bei Kontrolle entlarvt

Präparierte Rucksäcke und Taschen

Auf Nachfrage konnten die vier Insassen weder plausible Angaben dazu machen, woher die vielen Pakete stammten, noch Rechnungen vorweisen. Zudem bemerkten die Polizisten Rucksäcke und Taschen, die präpariert gewesen sein dürften, um Ladendiebstähle zu begehen. Die Männer werden verdächtigt, einer Tätergruppe anzugehören, die gewerbsmäßige Ladendiebstähle begeht. Konkret stehen sie im Zusammenhang mit drei Diebstählen Anfang Oktober in Wiener Neustadt und Graz.