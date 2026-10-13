Polnische Profi-Diebe bei Kontrolle entlarvt

Originalverpackte hochwertige Parfums, Markenschuhe und elektrische Zahnbürsten: Eine Gruppe von vier Polen, zwei davon von den Behörden gefahndet, wurde am Montag in Saalfelden von der Polizei mit vermutlich gestohlener Ware erwischt – und das bei einer regulären Verkehrskontrolle.
Am Montagabend wurden die vier Polen im Alter von 22 bis 41 Jahren auf der Hochkönigstraße im Raum Saalfelden im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgehalten. Den Beamten fielen auffällig viele originalverpackte Waren auf, darunter hochwertige Parfums, elektrische Zahnbürsten und Markenschuhe.
Präparierte Rucksäcke und Taschen
Auf Nachfrage konnten die vier Insassen weder plausible Angaben dazu machen, woher die vielen Pakete stammten, noch Rechnungen vorweisen. Zudem bemerkten die Polizisten Rucksäcke und Taschen, die präpariert gewesen sein dürften, um Ladendiebstähle zu begehen. Die Männer werden verdächtigt, einer Tätergruppe anzugehören, die gewerbsmäßige Ladendiebstähle begeht. Konkret stehen sie im Zusammenhang mit drei Diebstählen Anfang Oktober in Wiener Neustadt und Graz.
Nach ihrer Festnahme stellte sich sogar heraus, dass zwei der Polen bereits gefahndet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 6500 Euro. Die Ermittlungen laufen weiter.
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