Hubschrauber kreiste nach Überfall über Trafik

Von wegen Feierabend! Ausgerechnet rund um den Ladenschluss überfielen Unbekannte eine Trafik in Hallwang in Salzburg. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, die Fahndung läuft auf Hochtouren. Dabei wird auch auf Unterstützung aus der Luft gesetzt ...
Kurz vor 19 Uhr kreist der Hubschrauber noch über dem Hallwanger Ortsteil Mayrwies. Gegenüber der „Krone“ bestätigte die Polizei den Einsatz, konnte aber vorerst keine Details preisgeben. „Es gibt viele Möglichkeiten, noch können wir nichts ausschließen“, heißt es dazu.
Klar ist, dass gleich mehrere Polizeifahrzeuge vor Ort die Stellung halten. „Die Fahndung läuft“, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Auch ein Fahrzeug der Spurensicherung und die Kriminalpolizei sind beim Einsatz dabei.
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