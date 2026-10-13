Hubschrauber kreiste nach Überfall über Trafik

Von wegen Feierabend! Ausgerechnet rund um den Ladenschluss überfielen Unbekannte eine Trafik in Hallwang in Salzburg. Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, die Fahndung läuft auf Hochtouren. Dabei wird auch auf Unterstützung aus der Luft gesetzt ...