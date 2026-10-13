83-Jährige überwies 45.000 Euro an Bankbetrüger

Es ist der nächste Vorfall, bei dem eine Person von Betrügern angerufen und zu einer Überweisung verleitet wurde: In diesem Fall kontaktierte ein falscher Bankmitarbeiter eine 83-Jährige. Er veranlasste sie, drei Zahlungen in der Höhe von 45.000 Euro zu überweisen.
Die 83-jährige Pinzgauerin wurde am 9. Oktober von dem Unbekannten angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Sie veranlasste drei Überweisungen – und überwies insgesamt 45.000 Euro. Die Dame erstattete Anzeige. Ihr Fall reiht sich in eine Reihe von betrügerischen Anrufern ein, die ihren Opfern viel Geld entlocken wollen.
Erst am Sonntag rief ein unbekannter Krimineller bei einer Salzburgerin (77) an: Beim Telefonat gab er sich glaubhaft als Polizist aus, wie die Polizei in einer Aussendung informierte. Sie verlor bei dem Betrug Goldmünzen im Wert von 30.000 Euro.
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