83-Jährige überwies 45.000 Euro an Bankbetrüger

Die 83-jährige Pinzgauerin wurde am 9. Oktober von dem Unbekannten angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Sie veranlasste drei Überweisungen – und überwies insgesamt 45.000 Euro. Die Dame erstattete Anzeige. Ihr Fall reiht sich in eine Reihe von betrügerischen Anrufern ein, die ihren Opfern viel Geld entlocken wollen.