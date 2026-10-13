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Nächster Vorfall

83-Jährige überwies 45.000 Euro an Bankbetrüger

Salzburg
13.10.2026 19:30
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Symbolbild(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Es ist der nächste Vorfall, bei dem eine Person von Betrügern angerufen und zu einer Überweisung verleitet wurde: In diesem Fall kontaktierte ein falscher Bankmitarbeiter eine 83-Jährige. Er veranlasste sie, drei Zahlungen in der Höhe von 45.000 Euro zu überweisen.

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Die 83-jährige Pinzgauerin wurde am 9. Oktober von dem Unbekannten angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Sie veranlasste drei Überweisungen – und überwies insgesamt 45.000 Euro. Die Dame erstattete Anzeige. Ihr Fall reiht sich in eine Reihe von betrügerischen Anrufern ein, die ihren Opfern viel Geld entlocken wollen. 

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