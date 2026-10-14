Verunreinigtes Wasser: „Kann überall vorkommen“

Erneute Fälle von verunreinigten Wasser in Kärntner Gemeinden: In Feldkirchen sowie in Teilen von Moosburg und Gurk ist das Trinkwasser aktuell nicht genießbar. Dort heißt es: Wasser unbedingt abkochen!
Erst vor wenigen Wochen wurden in den Gemeinden Ferlach und St. Kanzian am Klopeinersee Trinkwasser-Warnungen ausgesprochen. Damals sind in Wasserproben Enterokokken festgestellt worden, die das Leitungswasser als solches ungenießbar und potenziell gesundheitsschädlich machten. Während dort das Wasser wieder genießbar ist, sind nun drei weitere Kärntner Gemeinden betroffen.
Abkochen als „vorsorgliche Maßnahme“
Nun sind drei weitere Kärntner Gemeinden von verunreinigtem Wasser betroffen. Am Montag gab die Stadtgemeinde Feldkirchen bekannt, dass in vier Wasserproben E.coli-Bakterien nachgewiesen wurden.
Da mehrere Ortsteile in Moosburg mit Trinkwasser aus Feldkirchen versorgt werden, wurden auch Bewohner der Gemeinde Moosburg zum vorsorglichen Abkochen des Trinkwassers aufgefordert. Moosburgs Bürgermeister, Herbert Gaggl versucht im Gespräch mit der „Krone“ jedoch zu beruhigen.
Wir haben in Moosburg kein Problem mit verunreinigtem Wasser. Für Ortsteile, die nicht mit dem Wasser aus Feldkirchen versorgt werden, besteht keine Gefahr.
Herbert Gaggl, Bürgermeister Moosburg
„Wir haben Dienstagfrüh Proben entnommen, am Freitag wissen wir dann endgültig mehr“, so Gaggl. Auch in der Marktgemeinde Gurk sind mehrere Ortsteile von einer „geringfügigen Überschreitung eines zulässigen Wertes“ betroffen, heißt es in einer amtlichen Mitteilung.
Wie die Vorfälle miteinander zusammenhängen
Unklar ist, warum es in den vergangenen Wochen vermehrt zu verunreinigten Wasserproben in den Gemeinden gekommen ist. Laut Experten des Instituts für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten (ILV) besteht nicht zwingend ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen in Kärnten. Viel eher seien die Ursachen „in der Regel anlagenspezifisch“.
Aus dem zeitlichen Zusammentreffen mehrerer Fälle lässt sich nicht automatisch auf eine gemeinsame Ursache schließen.
Institut für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten
Um möglichen weiteren Verunreinigungs-Vorfällen vorzubeugen, gilt es, einige Maßnahmen zu ergreifen. „Entscheidend sind die regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Hochbehälter, Quellfassungen und Leitungsnetze sowie die laufende Kontrolle der Wasserversorgungsanlagen. In Gebieten mit erhöhtem Risiko, insbesondere in Karstgebieten, können zudem vorsorglich UV-Desinfektionsanlagen sinnvoll sein“, heißt es vonseiten des ILV Kärnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.