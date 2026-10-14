Verunreinigtes Wasser: „Kann überall vorkommen“

Wie die Vorfälle miteinander zusammenhängen

Unklar ist, warum es in den vergangenen Wochen vermehrt zu verunreinigten Wasserproben in den Gemeinden gekommen ist. Laut Experten des Instituts für Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten (ILV) besteht nicht zwingend ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen in Kärnten. Viel eher seien die Ursachen „in der Regel anlagenspezifisch“.