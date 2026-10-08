Seit Hitzewelle kämpft Gemeinde mit Wasserengpass

„Der Wasserverbrauch ist einfach höher als das Wasser, das nachkommt“, sagt Bürgermeister Dieter Dohr. Und genau aus diesem Grund müsse die Gemeinde auch weiterhin zu drastischen Maßnahmen greifen. Denn nicht nur die Bevölkerung ist zum Wassersparen aufgerufen. Die Gemeinde selbst verbot das Bewässern zweier Friedhöfe. „Wir haben uns diesbezüglich mit der Kirche abgesprochen – es geht leider nicht anders“, sagt der Gemeindechef im Gespräch mit der „Krone“.