Trinkwasser verschmutzt: Gemeinde schlägt Alarm

Drei Minuten lang muss das Wasser in Oberzeiring ab sofort abgekocht werden, bevor es für den Verzehr geeignet ist. Die Marktgemeinde Pölstal informiert aktuell alle Bürgerinnen und Bürger, die an das örtliche Wasserleitungsnetz angeschlossen sind, dass „die Trinkwasserqualität für den menschlichen Gebrauch derzeit nicht gegeben ist“.