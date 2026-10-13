Trinkwasser verschmutzt: Gemeinde schlägt Alarm

In der Katastralgemeinde Oberzeiring im steirischen Murtal darf das örtliche Wasser momentan nicht getrunken werden, wie die Gemeinde mitteilt. Die Ursachen für die Verunreinigung sind bislang unklar.
Drei Minuten lang muss das Wasser in Oberzeiring ab sofort abgekocht werden, bevor es für den Verzehr geeignet ist. Die Marktgemeinde Pölstal informiert aktuell alle Bürgerinnen und Bürger, die an das örtliche Wasserleitungsnetz angeschlossen sind, dass „die Trinkwasserqualität für den menschlichen Gebrauch derzeit nicht gegeben ist“.
Routineuntersuchung ergab Verschmutzung
Die Verunreinigung wurde bei einer Routineuntersuchung festgestellt. Auf einem Amtsblatt steht, dass man bemüht sei, die Ursachen abzuklären. Man habe behördliche Unterstützung angefordert.
In einem Medienbericht wird darauf verwiesen, dass im Laufe des Dienstags ein Endbericht vorliegen soll. Auf „Krone“-Nachfrage bei Bürgermeister Ewald Haingartner bestätigt er das aber nicht.
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