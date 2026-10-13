Thunberg mischt sich bei Paris unter Demonstranten

Jetzt mischt auch Thunberg mit

Sie verlangen unter anderem die Abschaffung des Verteilsystems für Studiengänge und Ausbildungen, das als komplex und intransparent gilt. Viele Schülerinnen und Schüler leiden unter dem Notendruck, der durch das System stark erhöht wird. Sie fordern außerdem zehn Milliarden Euro zur Renovierung und besseren Ausstattung der nicht verpflichtenden Oberschulen (Lycée) für 15- bis 18-Jährige.