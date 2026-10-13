Was passiert, wenn der Papst länger ausfällt?

Ein solcher Fall ist in der Praxis allerdings noch nie eingetreten. Deshalb ist unter Kirchenrechtlern umstritten, wer einer solchen Erklärung zustimmen müsste. Mindestens, das ist Konsens, der Dekan des Kardinalskollegiums, das ist seit vergangener Woche Kurienkardinal Luis Antonio Tagle (69). Der Ranghöchste im Kardinalskollegium hätte beim Rücktritt wie auch beim Tod des Papstes die Aufgabe, die Kardinäle aus aller Welt nach Rom zusammenzurufen, um einen neuen Papst zu wählen.