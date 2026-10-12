Papst Leo kommt wohl schon am Dienstag ins Spital

Arzt begleitete Leo schon auf Reise

Carbone, der von 2022 bis 2025 die Abteilung für Notfall- und Innere Medizin des Krankenhauses Isola Tiberina in Rom leitete, kümmerte sich auch nach dem Klinikaufenthalt im Vatikan um Franziskus. Eine gesonderte Ernennung zum persönlichen Arzt von Franziskus‘ Nachfolger Leo XIV. gab es zwar nicht. Carbone koordiniert jedoch das Team aus Ärzten und Pflegekräften, das sich um den Pontifex kümmert. Er begleitete das Kirchenoberhaupt Ende September auch bei einer apostolischen Reise nach Frankreich.