Eine Pizza, ganz so wie am Fuße des Vesuvs

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Dieses Mal waren Piefke und Fatso im „Färber‘s“ in Dornbirn.
Dass Trends, gleich ob kulinarischer oder anderer Natur, immer etwas länger brauchen, bis diese den Weg bis nach Vorarlberg finden, ist weithin bekannt. Und so verhielt es sich einst auch mit der Pizza.
Heute gibt es den wohl bekanntesten aller italienischen Exportschlager in diversen Formen und Arten. Besonders beliebt ist die neapolitanische Variante, wobei das im Ländle Kredenzte oft nicht viel mit dem Original zu tun hat. Denn dieses Handwerk will gelernt sein, die Zubereitung einer neapolitanischen Pizza ist nicht ohne.
Aus Zufall fanden wir im Dornbirner Industriegebiet das Restaurant „Färber’s“. Rein vom Interieur her waren unsere Erwartungen eher durchschnittlich, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Doch wieder einmal wurden wir eines Besseren belehrt und unsere Vorurteile widerlegt. Die Pizzen (und wir haben mittlerweile schon viele gegessen) suchen wirklich ihresgleichen.
Der Rand ist fluffig und leicht, durch die lange (72 Stunden!) Ruhezeit des Teiges ist dieser bekömmlich und liegt nicht schwer im Magen. Offeriert werden sämtliche Klassiker plus kreative Eigenkreationen. Auch Fisch, Fleisch und Pasta stehen auf der Karte, wobei sich schon die Frage stellt: Wer bestellt hier einen Zwiebelrostbraten, wo die Pizzen doch so formidabel sind?
Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 3/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: „Färber‘s“ Dornbirn
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