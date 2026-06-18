Eine Pizza, ganz so wie am Fuße des Vesuvs

Der Rand ist fluffig und leicht, durch die lange (72 Stunden!) Ruhezeit des Teiges ist dieser bekömmlich und liegt nicht schwer im Magen. Offeriert werden sämtliche Klassiker plus kreative Eigenkreationen. Auch Fisch, Fleisch und Pasta stehen auf der Karte, wobei sich schon die Frage stellt: Wer bestellt hier einen Zwiebelrostbraten, wo die Pizzen doch so formidabel sind?