Studie über Katzenwohl mit ernüchterndem Ergebnis

Aus neuer Perspektive betrachtet

Die Studie lädt dazu ein, die eigene Katze immer wieder mit neuen Augen zu sehen. Bewegt sie sich noch so leicht wie vor einem halben Jahr? Hat sie unmerklich zugenommen? Hat sie genug Rückzugsorte, Klettermöglichkeiten und ruhige Momente? Wer öfter innehält und genauer schaut, wird vielleicht überrascht sein. Denn eine Katze, die zufrieden wirkt, muss es nicht sein. Und ob es ihr wirklich gut geht, sieht man oft erst, wenn man gelernt hat, genau hinzuschauen.



