Kätzchen nach acht Tagen von hohem Baum gerettet!

Bei uns verhallt ihr Hilferuf nicht ungehört. „Das ist so rührend und so ein schönes Beispiel von Menschlichkeit; wir übernehmen den Betrag“, sagte Maggie Entenfellner, Leiterin unserer Tierecke, sofort zu. Und ein Fressnapfgutschein geht sicher auch noch. . .

Wir wünschen dem Trio alles Gute!