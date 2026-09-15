Kätzchen nach acht Tagen von hohem Baum gerettet!

Sie saß völlig hilflos auf einem Baum, hinaufgejagt von Wildschweinen, war schon tagelang ohne Futter – doch ein betagtes Ehepaar kämpfte mit aller Kraft um das Überleben einer Katze. Die „Tierecke“ hilft nun mit den hohen Kosten.
Inmitten der täglichen Hiobsbotschaften ist so eine Nachricht eine, bei der einem das Herz aufgeht – weil sie von so viel Empathie und Mitleid zeugt.
Angefangen hat es damit, dass ein Ehepaar um die 80 Jahre, das an der steirisch-burgenländischen Grenze in einem abgelegenen Haus lebt, aus dem angrenzenden Wald ein klägliches Miauen und verzweifeltes Schreien eines Tieres hörte.
„Wir haben natürlich sofort nachgeschaut und haben auf einem hohen Baum eine Katze gesehen. Die einfach nicht mehr runter konnte!“ Aus den markanten Spuren im Waldstück wurde klar, dass sich die Samtpfote auf der Flucht vor Wildschweinen so hoch in die Baumkrone geflüchtet haben muss – aber chancenlos war, wieder herunterzukommen.
„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil sie uns so leid tat“, so Ottilie S. „Aber unsere Versuche mit der Leiter misslangen, die Feuerwehr konnte auch nicht helfen. Wir konnten sie ja nicht sterben lassen!“
Also kämpfte das Ehepaar weiter: „Uns wurde empfohlen, eine Hebebühne zu organisieren. Das haben wir dann auch gemacht, aber die Katze kletterte immer weiter rauf. Mittlerweile war sie schon acht Tage oben, ohne Futter, ohne Nahrung.“ Ihr Wimmern wurde immer leiser. . .
„Dann haben wir einen Baumkletterer organisiert – und der konnte das erschöpfte und schon völlig abgemagerte Tier tatsächlich retten. Wir waren so glücklich!“ Das Ehepaar konnte das Tier in den letzten Wochen aufpäppeln.
Das ist so ein schönes Beispiel an Menschlichkeit.
Maggie Entenfellner, Leiterin der Krone-„Tierecke“
Bild: ORF / FIRST LOOK null
Allerdings: Die Senioren, die von wenig Pension leben müssen, haben mittlerweile schon alle Kosten für die Rettungsaktion zusammengekratzt und beglichen – bis auf 331 Euro. „Wir schränken uns noch mehr ein, damit wir ,Chichi’ bestens versorgen und behalten können, aber diese 331 Euro sind für uns so ein extrem hoher Betrag, das schaffen wir nicht.“
Bei uns verhallt ihr Hilferuf nicht ungehört. „Das ist so rührend und so ein schönes Beispiel von Menschlichkeit; wir übernehmen den Betrag“, sagte Maggie Entenfellner, Leiterin unserer Tierecke, sofort zu. Und ein Fressnapfgutschein geht sicher auch noch. . .
Wir wünschen dem Trio alles Gute!
Helfen können wir nur durch Ihre Hilfe. Spenden bitte an:
Verein Freunde der Tierecke, AT93 6000 0000 9211 1811.
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